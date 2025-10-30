Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3 в сторону Зеленограда

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сбой в движении поездов зафиксирован на МЦД-3 в сторону Зеленограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Несколько составов, следующих в сторону Зеленограда-Крюкова, задерживаются из-за остановки электрички на станции Есенинская по причине технической неисправности.

Для устранения проблемы на место уже отправлен вспомогательный поезд, который уберет состав с путей, подчеркнули в компании, заверив, что ЦППК и Московская железная дорога (МЖД) работают над сокращением опозданий и восстановлением графика движения.

Схожая ситуация накануне произошла с пригородными поездами на МЦД-3, идущими в направлении Москвы. Причем сбой был зафиксирован на этом же участке, в связи с чем период ожидания 10 электричек составлял 20 минут.

Движение составов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги было восстановлено спустя примерно 3,5 часа.