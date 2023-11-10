Москвичей призвали отложить поездки на личном транспорте до вечера 10 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителям и гостям столицы посоветовали выезжать на личном транспорте до 16:00 или после 19:00 в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, движение затруднено на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе улицы Подольских Курсантов, на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводского моста и Новой Башиловки.

Аналитики центра отметили, что на движение могут оказать влияние короткий рабочий день, ремонтные работы и мелкие аварии. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее сообщалось, что некоторые автобусные маршруты изменятся в Москве с 11 ноября. Остановка "Деревня Толстопальцево" для автобусов 750, 878, 889, 950 и с162, остановка "Солнцево-Парк" для автобусов 892 и остановка "Град Московский" для автобусов 878, 879, с162 будут работать в обе стороны. Вместе с тем маршрут м79 продлят до 13-й городской больницы, а также введут пересадку на автобус е80.

До этого москвичей призвали отложить поездки на мотоциклах до весны, поскольку перепады температур, дождь и гололедица приводят к авариям. Гражданам посоветовали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными за рулем.

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