В Дептрансе призвали москвичей отложить поездки на мотоциклах до весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям и гостям Москвы необходимо отложить поездки на мотоциклах до весны, поскольку перепады температур, дождь и гололедица приводят к авариям. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что в октябре на столичных дорогах можно было увидеть 1,7 тысячи любителей мотоциклов, что на 3,8 тысячи меньше, чем летом. Как отметили в департаменте, большинство мотоциклистов уже завершили сезон.

Граждан призвали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными за рулем.

До этого специалисты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали водителям не выезжать в город на летней резине. Тех, кто уже переобул шины на зимние, в Дептрансе призвали соблюдать зимний режим вождения: держать дистанцию, выбирать адекватную условиям скорость на дороге, плавно и заблаговременно тормозить.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин рассказал, что использование всесезонных шин помогает сэкономить, однако такой вариант больше подходит для жителей южных регионов РФ. Он обратил внимание, что в зимний период на дорогах часто образуется шуга – каша из воды и льда. И лучше всего для передвижения здесь подойдет именно зимняя резина.

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