Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего отмененных рейсов в Домодедово – шесть. Также там задержали два рейса.

Во Внуково отменили пять рейсов, в Шереметьево отменили четыре рейса, столько же задержали.

В начале ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов. Причиной стал плотный туман, накрывший город.

Позже в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме с учетом установившихся погодных условий.