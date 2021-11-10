Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Больше всего отмененных рейсов в Домодедово – шесть. Также там задержали два рейса.
Во Внуково отменили пять рейсов, в Шереметьево отменили четыре рейса, столько же задержали.
В начале ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов. Причиной стал плотный туман, накрывший город.
Позже в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме с учетом установившихся погодных условий.