В России могут начать поощрять аккуратных водителей

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Поощрять аккуратных водителей могут начать в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, система будет работать пока в тестовом режиме. Он отметил, что для экспериментального режима не потребуется спецоборудования, но "нормативную базу придется разработать".

"Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее", – сказал он.

Акимов полагает, что система поощрения сподвигнет людей к тому, чтобы думать о своей безопасности и безопасности других участников движения.

Вице-премьер уточнил, что проект будет создаваться в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее в Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С помощью такой меры аккуратные водители перестанут компенсировать "недостойную езду" некоторых автомобилистов.

С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.