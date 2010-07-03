В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Посвященное Большой кольцевой линии (БКЛ) метро голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москвичам предлагается ответить на несколько вопросов. В частности, поддерживают ли они проект строительства БКЛ, каким видом транспорта пользуются чаще всего и как часто бывают в районах прохождения новой линии БКЛ.
Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2027 года в разных районах города появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро.
Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава Депстроя.
С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.
Протяженность БКЛ составит более 70 километров, на ней расположится 31 станция. Станции будут в основном мелкого заложения, поэтому жители смогут быстрее спуститься к поезду и выйти на нужной станции.
На станциях линии организуют 32 пересадки на радиальные линии метро и железных дорог, платформы МЦК и МЦД.
Основные работы по строительству БКЛ метро планируют завершить в 2022 году. К настоящему времени завершено строительство 75% тоннелей.
БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав чемпиона среди подземных колец — Вторую кольцевую линию пекинского метро. Ее длина – 57 километров.
Как меняется транспортная сеть Москвы
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