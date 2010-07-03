Два щита для строительства БКЛ метро доставят в Москву

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Два 10-метровых тоннелепроходческих комплекса (ТПМК) для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро прибудут в столицу к ноябрю. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Один из щитов – немецкого производства – доставят из Санкт-Петербурга, другой – из Китая. По словам Хуснуллина, при строительстве БКЛ метро задействуют четыре 10-метровых щита.
Щит из северной столицы везут в Москву при помощи грузового транспорта. Из Китая ТПМК доставляется Северным морским путем в порт Санкт-Петербурга. Затем его элементы перевезут в Москву речным и автомобильным транспортом.
Сейчас ТПМК "Лилия" ведет проходку первого двухпутного тоннеля от станции "Карамышевская", второй щит "Виктория" находится в процессе сборки на восточном участке БКЛ.
Щит из Питера задействуют на юго-западном участке БКЛ от "Можайской" до "Давыдково". Китайский щит "Победа" построит двухпутный тоннель на восточном участке от станции "Нагатинский затон" до "Кленового бульвара".
Протяженность БКЛ составит более 70 километров, на ней расположится 31 станция. Станции будут в основном мелкого заложения, поэтому жители смогут быстрее спуститься к поезду и выйти на нужной станции.
На станциях линии организуют 32 пересадки на радиальные линии метро и железных дорог, платформы МЦК и МЦД.
Основные работы по строительству БКЛ метро планируют завершить в 2022 году. К настоящему времени завершено строительство 75% тоннелей.
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