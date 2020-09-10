В кассах метро столицы появились "Тройки" ко дню рождения МЦК

Фото: Дептранс Москвы
Транспортные карты "Тройка", которые посвятили дню рождения Московского центрального кольца, появились в продаже в кассах метро. Об этом сообщает ТАСС.
"Такие тематические карты продаются в кассах на всех станциях Московского центрального кольца, а также на всех станциях метро с пересадкой на МЦК", – уточнили в кассе московского метро.
Проездные карты "Тройка" были выполнены в красном и оранжевом цветах, на них изобразили поезд "Ласточка", курсирующий по кольцу.
Запуск МЦК состоялся в столице в сентябре 2016 года. Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 километров путей, 379 стрелочных переводов.
Ранее говорилось, что свыше 485 миллионов пассажиров проехали на МЦК за четыре года. При запуске были открыты 26 станций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: