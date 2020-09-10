В кассах метро столицы появились "Тройки" ко дню рождения МЦК

Фото: Дептранс Москвы

Транспортные карты "Тройка", которые посвятили дню рождения Московского центрального кольца, появились в продаже в кассах метро. Об этом сообщает ТАСС.

"Такие тематические карты продаются в кассах на всех станциях Московского центрального кольца, а также на всех станциях метро с пересадкой на МЦК", – уточнили в кассе московского метро.

Проездные карты "Тройка" были выполнены в красном и оранжевом цветах, на них изобразили поезд "Ласточка", курсирующий по кольцу.

Запуск МЦК состоялся в столице в сентябре 2016 года. Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 километров путей, 379 стрелочных переводов.

Ранее говорилось, что свыше 485 миллионов пассажиров проехали на МЦК за четыре года. При запуске были открыты 26 станций.