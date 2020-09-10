Свыше 485 млн пассажиров проехали на МЦК за четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 485 миллионов пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу за четыре года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За это время МЦК была интегрирована со столичным метрополитеном и Московскими центральными диаметрами. Сообщается, что центральное кольцо проходит через 26 городских районов.

При запуске МЦК были открыты 26 станций. В течение следующих месяцев после запуска кольца были введены в эскплуатацию еще пять.

Замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что МЦК улучшило транспортную ситуацию для жителей, которые не имели метро в пешей доступности. Она выделила такие районы, как Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники и Нижегородский.

"Стало удобнее пересаживаться с одного вида транспорта на другой, в том числе и за счет единой системы оплаты проезда", – сказала Темникова.

Она добавила, что инфраструктура МЦК постоянно дорабатывается и совершенствуется. Немалую роль в этом сыграли пассажиры, которые неравнодушно относились к развитию кольца и указывали на моменты, которые стоит улучшить.

Также сообщается, что на платформах 14 станциях МЦК создали напольную навигацию. Она ориентирована на помощь в поиске более свободных вагонов и сохранение социальной дистанции.

Ранее стало известно, что свыше 87% пассажиров МЦД остались довольны поездками. Сообщается, что по сравнению с декабрем 2019 года на 20% больше пассажиров МЦД остались довольными поездками.