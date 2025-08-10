Движение транспорта в центре Москвы перекрыто из-за триатлона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекрыто на некоторых улицах и набережных в центре Москвы из-за проведения соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 07:30 до 19:30 автомобили не могут проехать по Госпитальному мосту. В каждом направлении открытой сохранилась одна полоса. С 06:00 до 11:30 движение ограничено по Северо-Западной хорде на участках улиц Нижние Мнёвники и Народного Ополчения от дома 21, корпуса 1 до Крылатской улицы.

С 06:00 до 14:00 проезд закрыт на Крылатской улице от дома 14 до Нижних Мнёвников. Также движение ограничено в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2а до въезда на территорию Гребного канала.

С 06:00 до 23:30 транспорту запрещено проезжать по улице Лужники от дома 24, строение 24 до Лужнецкой набережной, а также по Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Фрунзенской набережной и по Фрунзенской набережной от Лужнецкой до Пречистенской набережной.

Под ограничения с 06:30 до 11:30 подпал проезд по улице Нижние Мнёвники от дома 45 до Карамышевского моста, по Карамышевскому мосту и по улице Народного Ополчения в сторону проспекта Маршала Жукова.

Вместе с тем водителям запрещен проезд с 07:00 до 12:00 по проспекту Маршала Жукова в сторону центра от бульвара Генерала Карбышева до улицы Мнёвники, по улице Мнёвники в сторону центра, по Звенигородскому шоссе в сторону центра, по улице 1905 года от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной и по самой Краснопресненской набережной.

С 07:00 до 12:30 движения нет по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным и по улице Лужники, а с 07:00 до 19:30 – по Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Малому Устьинскому мосту.

Помимо этого, с 07:30 до 17:30 проехать нельзя по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, а до 19:30 – по Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережным, по Астаховскому мосту и набережной Академика Туполева.

В связи с временными ограничениями водителям транспорта порекомендовали заранее составлять маршрут.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что движение транспорта ограничено на улице Талдомская с 9 августа до 10 сентября. Временные ограничения связаны с проведением строительных работ.

В период с 9 до 31 августа для проезда закрыт участок улицы Талдомская в районе дома 5. С 9 августа по 10 сентября для движения недоступна одна полоса на участке дороги на улице Талдомская в районе дома 3.

