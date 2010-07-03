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16:20

"Победа" пожаловалась на задержки рейсов из Внукова из-за таможенников

транспорт происшествия

16:20

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Авиакомпания "Победа" пожаловалась на задержки рейсов из аэропорта Внуково в итальянские Пизу и Бергамо из-за действий таможенных служб, передает "Интерфакс".

Перевозчик пояснил, что таможенники отказываются принимать от "Победы" электронную генеральную декларацию и требуют, чтобы она была заполнена вручную. В итоге пассажиры ожидают посадки в терминале. Информации о вылете у них пока нет.

Официальный представитель "Победы" рассказал, что авиакомпания перешла на подачу таможенной декларации в электронном виде в рамках безбумажной среды в компании и для поддержания государственного вектора на повышение цифровизации.

Согласно онлайн-табло на сайте столичного аэропорта, рейс "Победы" в Пизу должен был вылететь в 14:10, но задержан до 15:40, а рейс в Бергамо с 14:50 отложили до 15:50.

Недавно авиакомпания "Победа" разместила в своих социальных сетях пост с объяснением запрета пассажирам пересаживаться на другие места. Во-первых, это делается в целях безопасности – у входа могут сидеть только взрослые пассажиры, понимающие русский или английский язык. Во-вторых, пересаживаться нельзя, так как при авариях или катастрофах опознать пассажира можно по зарегистрированному месту.

Такие пояснения повергли в шок многих пользователей Сети. Несмотря на то, что пост в скором времени удалили, многие пользователи успели скопировать текст и опубликовали его на своих страницах в интернете.

В правилах перевозки авиакомпании на официальном сайте указывается, что пассажиры не могут самостоятельно менять место на борту. Такая услуга возможна только за дополнительную плату.

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