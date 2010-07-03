"Победа" объяснила запрет пассажирам меняться местами

"Победа" объяснила запрет меняться местами в самолете

Авиакомпания "Победа" разместила в своих социальных сетях пост с объяснением запрета пассажирам пересаживаться на другие места.

Во-первых, это делается в целях безопасности – у входа могут сидеть только взрослые пассажиры, понимающие русский или английский язык. Во-вторых, пересаживаться нельзя, так как при авариях или катастрофах опознать пассажира можно по зарегистрированному месту.

Такие пояснения повергли в шок многих пользователей Сети, сообщает телеканал Москва 24. Несмотря на то, что пост в скором времени удалили, многие пользователи успели скопировать текст и опубликовали его на своих страницах в интернете.

В правилах перевозки авиакомпании на официальном сайте указывается, что пассажиры не могут самостоятельно менять место на борту. Такая услуга возможна только за дополнительную плату.

"Члены экипажа вправе в любое время изменить рассадку клиентов в салоне воздушного судна, если по их обоснованному убеждению размещение клиента на соответствующем месте не обеспечивает приемлемый уровень безопасности полета", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Щербинский районный суд обязал авиакомпанию "Победа" устранить нарушения в правилах перевозки оружия. Авиаперевозчик настаивал на том, что регистрация оружия требует много времени и создает проблемы с графиком авиаперелетов. В конце февраля 2019 года "Победу" также обязали устранить нарушения по правилам ручной клади.

При этом суд признал законность платной регистрации на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. На такой шаг, объявила авиакомпания, она была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной.

