"Победа" оставит стаканчики бесплатными

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Российская авиакомпания "Победа" решила оставить бесплатными стаканчики для питьевой воды в своих самолетах. Такое решение принято на основе проведенной проверки.

"Установлено, что авиакомпания "Победа" не планирует вводить плату за бумажные стаканчики", – сказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, передает ТАСС.

Она добавила, что введение платы за стаканчики противоречит требованиям законодательства.

Планы ввести плату за стаканчики "Победа" озвучивала в конце прошлого года. В декабре лоукостер заявил об этом, уточнив, что сама вода по-прежнему будет бесплатной для пассажиров.

