"Победа" оставит стаканчики бесплатными

Российская авиакомпания "Победа" решила оставить бесплатными стаканчики для питьевой воды в своих самолетах. Такое решение принято на основе проведенной проверки.
"Установлено, что авиакомпания "Победа" не планирует вводить плату за бумажные стаканчики", – сказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, передает ТАСС.
Она добавила, что введение платы за стаканчики противоречит требованиям законодательства.
Планы ввести плату за стаканчики "Победа" озвучивала в конце прошлого года. В декабре лоукостер заявил об этом, уточнив, что сама вода по-прежнему будет бесплатной для пассажиров.
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