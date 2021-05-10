Движение трамваев на севере Москвы временно изменено из-за поврежденного кабеля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение трамваев № 27 и № 29 на севере Москвы временно изменено из-за повреждения кабеля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Из-за повреждения кабеля временно изменено движение трамваев 27 и 29 – они ходят от метро "Войковская" до Михалково. От Михалково до метро "Дмитровская" ходят автобусы", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что прилагают максимум усилий, чтобы быстрее восстановить движение. Точная причина повреждения кабеля пока не установлена, однако, по предварительным данным, кабель перебит неизвестными.

Ранее движение было затруднено на юго-востоке Москвы из-за загоревшегося автомобиля. В настоящее время машину эвакуировали, все дорожные полосы открыты для транспорта.