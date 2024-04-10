Движение поездов через Вязьму полностью восстановлено

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Движение поездов на участке Семлево – Вязьма в Смоленской области полностью восстановлено после обрушения Панинского моста. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

В 00:32 по московскому времени было открыто движение по второму главному пути на данном участке.

Всего в ликвидации последствий падения обломков задействовали 4 восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. С путей было убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста.

Обрушение Панинского путепровода произошло вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате одна женщина погибла. По данным Вяземской центральной больницы, всего травмы получили шесть человек, пятерых из них госпитализировали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжали следователи для проведения осмотра, изъятия необходимой документации и допроса очевидцев.