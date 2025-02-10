Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено, сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, движение сейчас осуществляется по графику.

Около получаса поезда не ходили от "Серпуховской" до "Южной" станции метро. Движение было приостановлено из-за человека на путях.

Между тем в феврале изменится график ряда поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры на участках Дмитров – Савелово (станции Власово, Лебзино и Орудьево), Дубна – Большая Волга, Яхрома – Икша. Специалисты проведут там работы по укреплению объектов энергоснабжения в утренние и дневные часы.