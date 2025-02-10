Shacman остановила продажу грузовиков в РФ

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ООО "Шакман Моторс" объявило о временной приостановке продаж грузовых автомобилей в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточняется в заявлении, больше нельзя будет приобрести транспортные средства типа SX3258 категории N3G в 18 модификациях.

"Временная приостановка связана с "проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств SHACMAN типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов призвал ужесточить работу по сертификации и проверке китайских автомобилей, которые активно поставляются на российский рынок. На данный момент ведомство для восстановления баланса осуществляет последовательную индексацию утильсбора. Однако, по мнению министра, этого недостаточно.

Кроме того, Минпромторг предложил отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая. В ведомстве объяснили, что для увеличения продаж автотехники сейчас реализуют меры господдержки, в том числе направленные на стимулирование спроса. Также продолжается поддержка отечественных автопроизводителей по линии субсидирования НИОКР.

