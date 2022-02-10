Самолет А-100 "Премьер" совершил первый полет с включенным радаром

Фото: ТАСС/пресс-служба концерна "Вега"

Новейшее воздушное судно дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершило первый полет с включенным радаром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

"Специалисты концерна "Вега" холдинга "Росэлектроника" и ТАНТК им. Г. М. Бериева в составе ПАО "ОАК" (оба входят в госкорпорацию "Ростех") провели первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения", – говорится в сообщении.

Представители госкорпорации уточнили, что во время полета провели проверку аэродинамических характеристик воздушного судна, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. В "Ростехе" сообщили, что самолеты отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

"Полет прошел в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики", – заявил командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК имени Г. М. Бериева Сергей Пархаев.

Новый аппарат создали на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором есть разработанные концерном "Вега" обтекатель с определенной антенной системой и современные уникальные радиотехнические приспособления.

"Премьер" способен выявлять и сопровождать воздушные и иные цели, а также принимать участие в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские объекты.

Ранее в США запустили вертолет без экипажа. Испытания прошли в штате Кентукки. Пустой военный вертолет Black Hawk 30 минут летал над военной базой Форт-Кэмпбелл. Уточняется, что маршрут проложили через имитацию, которая изображала Нью-Йорк, в том числе небоскребы на Манхэттене.

Для управления вертолетом использовали автономную систему Sikorsky Matrix. В реальных условиях она должна помочь экипажу во время полетов в сложных условиях.

