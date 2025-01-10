Участки трасс "Урал" и "Иртыш" закрыты из-за мокрого снега

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Участки федеральных трасс закрыты для движения автобусов и большегрузов в Челябинской и Курганской областях из-за мокрого снега.

Ограничение на трассе М-5 "Урал" было введено с 20:00 по местному времени (18:00 по московскому времени) 9 января. Однако позже его продлили с 08:00 (06:00 по московскому времени) до 12:00 (10:00 по московскому времени) 10 января, сообщает ГАИ Челябинской области в телеграм-канале.

Движение ограничено для автобусов, такси, грузового транспорта от Миасского городского округа до Республики Башкортостан, уточняет ведомство.

"Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, дождь, гололедица, ограничение видимости)", – добавила пресс-служба.

В то же время ограничения с 04:00 по местному времени (02:00 по московскому времени) введены со стороны Курганской области на дороге "Иртыш", о чем сообщило региональное ГАИ в телеграм-канале.

Причиной стали осадки в виде дождя, мокрого снега и метели, которые вызвали гололед на дорогах в Кетовском, Юргамышском, Мишкинском и Шумихинском районах.

Между тем на дорогах Москвы и Подмосковья ожидается гололедица из-за дождя. Кроме того, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также будет актуально на территории Подмосковья.