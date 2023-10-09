Интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Это потребовалось для проверки инфраструктуры, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Движение на Калужско-Рижской линии вводится в график", – говорится в сообщении.

3 октября интервалы движения поездов были увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Это произошло из-за человека на путях. Позже движение поездов ввели в график.

Ранее машинисту поезда на Сокольнической линии метро стало плохо, в связи с чем были увеличены интервалы движения на ветке. Мужчину подменил другой работник-инструктор. Поезд дальше продолжил движение.

До этого поезда временно не ходили на участке Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Интервалы в обратном направлении увеличили.

Пассажира метро в Москве оштрафовали на 20 тысяч рублей