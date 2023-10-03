Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Это произошло из-за человека на путях.

До этого поезда временно не ходили на участке Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Интервалы в обратном направлении увеличили.

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