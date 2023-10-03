Поезда задерживаются на юго-западном участке Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это произошло из-за человека на путях.

Позже в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.

Сутками ранее поезда не ходили на участке Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Это также было связано с человеком, который попал на пути. Интервалы в обратном направлении были увеличены.

До этого машинист поезда на Сокольнической линии метро почувствовал недомогание, из-за чего на ветке были увеличены интервалы движения. Его подменил другой специалист. Поезд дальше продолжил движение.

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