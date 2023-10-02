Движения поездов нет на юге Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не ходят на участке Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Калужско-Рижской линии нет движения поездов от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" из-за человека на путях", – сообщается в публикации.

В ведомстве также отметили, что интервалы в обратном направлении были увеличены.

Ранее машинисту поезда на Сокольнической линии метро стало плохо, в связи с чем были увеличены интервалы движения на ветке. Мужчину подменил другой работник-инструктор. Поезд дальше продолжил движение.

В пресс-службе столичного метро рассказали, что все машинисты перед сменой проходят медосмотр, после которого принимают решение о допуске на работу. Кроме того, состояние здоровья сотрудников метрополитена отслеживают на медкомиссии закрепленные за ними врачи-терапевты.



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