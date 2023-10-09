Движение по Крымскому мосту приостановят 10 октября

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Днем 10 октября движение по Крымскому мосту временно остановят для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что автодорожную часть моста полностью закроют с 10:00 до 17:00. Автомобилистов просят следить за информацией и заранее планировать поездки.

Ранее восстановительные работы на Крымском мосту проводили с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября.

До этого приостановка движения автомобилей была 1 октября. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили