Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят до 3 октября

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет закрыто из-за проведения восстановительных работ. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве отметили, что движение приостановят с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября.

Полностью возобновить проезд по Крымскому мосту собираются 1 ноября.

1 октября 2023 года также сообщали о перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили