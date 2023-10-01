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01 октября, 11:35

Транспорт

Крымский мост временно закрыт для движения

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщается, что в воскресенье утром движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в субботу 30 сентября. Транспорт не мог проехать по переправе более часа. Перед этим движение было перекрыто 27 сентября.

Причины перекрытия Крымского моста не называются.

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