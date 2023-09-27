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27 сентября, 07:09

Транспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

В сообщении призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

До этого движение на мосту временно было ограниченно 19 сентября.

Причины этого не назывались. Позднее его восстановили.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили

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