27 сентября, 07:09Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
До этого движение на мосту временно было ограниченно 19 сентября.
Причины этого не назывались. Позднее его восстановили.
Движение авто по левой части Крымского моста восстановили
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