19 сентября, 10:09Транспорт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба Республики Крым.
Утром 19 сентября движение по мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие. Причины приостановки движения не назывались.
До этого движение автомобилей и другого транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто 17 сентября. В этот же день его восстановили.
Движение авто по левой части Крымского моста восстановили
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