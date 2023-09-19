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19 сентября, 10:09

Транспорт

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба Республики Крым.

Утром 19 сентября движение по мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие. Причины приостановки движения не назывались.

До этого движение автомобилей и другого транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто 17 сентября. В этот же день его восстановили.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили

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