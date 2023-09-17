Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после трехчасовой остановки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал с информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – указано в сообщении.

Граждан, проезжающих через мост, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 17 сентября движение автомобилей и другого транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Причин остановки движения не приводилось.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о восстановлении движения по левой автомобильной части моста, которая была повреждена в результате теракта, произошедшего в июле.

По его словам, на проведение работ потребовалось 59 дней, по итогу они были завершены раньше установленного срока. Хуснуллин добавил, что специалистам также предстоит еще заменить второе пролетное строение, работы планируется завершить к 1 ноября этого года.



Движение авто по левой части Крымского моста восстановили