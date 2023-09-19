19 сентября, 09:02Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: 123RF/komokvm
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале Оперштаба Республики Крым.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причины приостановки движения не приводятся.
Вечером 17 сентября движение автомобилей и другого транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. В этот же день движение восстановили.
До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о восстановлении движения по левой автомобильной части моста, которая была повреждена в результате теракта, произошедшего в июле.
По его словам, на проведение работ потребовалось 59 дней, по итогу они были завершены раньше установленного срока. Хуснуллин добавил, что специалистам также предстоит еще заменить второе пролетное строение, работы планируется завершить к 1 ноября этого года.
Движение авто по левой части Крымского моста восстановили
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