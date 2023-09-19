Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: 123RF/komokvm

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале Оперштаба Республики Крым.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины приостановки движения не приводятся.

Вечером 17 сентября движение автомобилей и другого транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. В этот же день движение восстановили.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о восстановлении движения по левой автомобильной части моста, которая была повреждена в результате теракта, произошедшего в июле.

По его словам, на проведение работ потребовалось 59 дней, по итогу они были завершены раньше установленного срока. Хуснуллин добавил, что специалистам также предстоит еще заменить второе пролетное строение, работы планируется завершить к 1 ноября этого года.



Движение авто по левой части Крымского моста восстановили