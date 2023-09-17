Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

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Движение автомобилей и другого транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Представители штаба обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причин остановки движения не приводилось.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о восстановлении движения по левой автомобильной части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта, произошедшего в июле.

Он отметил, что работы были завершены раньше срока, на восстановление дороги потребовалось 59 дней. Хуснуллин добавил, что специалистам также предстоит еще заменить второе пролетное строение, работы планируется завершить к 1 ноября этого года.

В ночь на 17 июля украинские военные атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате произошедшего повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры. Также из-за произошедшего погибли супруги из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.



Движение авто по левой части Крымского моста восстановили