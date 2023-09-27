Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!", – сказано в сообщении.

При этом глава региона не уточнил, с чем связано предупреждение.

Ранее Развожаев 26 сентября также сообщал о воздушной тревоге в городе. Спустя 10 минут ее отменили.

25 сентября власти Севастополя тоже объявляли воздушную тревогу, а на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. После этого появилась информация, что силы ПВО РФ сбили ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе.

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