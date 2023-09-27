27 сентября, 20:07Происшествия
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе
Фото: 123RF/dba87
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!", – сказано в сообщении.
При этом глава региона не уточнил, с чем связано предупреждение.
Ранее Развожаев 26 сентября также сообщал о воздушной тревоге в городе. Спустя 10 минут ее отменили.
25 сентября власти Севастополя тоже объявляли воздушную тревогу, а на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. После этого появилась информация, что силы ПВО РФ сбили ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе.
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