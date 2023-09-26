Глава Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

При этом глава региона не объяснил, что стало поводом для предупреждения. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что работа общественного транспорта в городе остановлена.

Спустя 10 минут воздушную тревогу отменили.

Утром 23 сентября в Севастополе два раза объявлялась ракетная опасность. До этого Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

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