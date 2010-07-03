Изменится расписание электропоездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД

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Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД претерпит изменения более чем на две недели. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу дороги.

"Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 9 по 26 сентября за исключением выходных дней", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что изменения связаны с плановыми работами по модернизации инфраструктуры путей. С 16 по 26 сентября на участках дороги ремонтные работы перенесут на ночное время, чтобы сохранить для пассажиров привычное расписание и количество электричек.

Добавляется, что в связи с изменениями у некоторых электропоездов и экспрессов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Из расписания будут выведены некоторые электрички, в том числе переходящие на Смоленское направление. При этом некоторые поезда будут курсировать по укороченным маршрутам.

Ранее "ЦППК" сообщила об изменениях в расписании электричек Киевского направления. Перемены связаны с проведением путевых работ.