Движение на двух улицах ограничат в Солнцеве

Движение на улицах Матросова и Домостроительной будет частично ограничено с 10 сентября из-за прокладки газопровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Ограничения движения в связи с прокладкой газопровода в Западном административном округе будут действовать на улице Матросова – от дома 3 до дома 1 с 10 сентября по 1 декабря круглосуточно на одной полосе с обустройством временных уширений", – говорится в сообщении.
Добавляется, что на этой же улице в районе дома 3 перекрытия будут действовать месяц, начиная с 10 сентября. Время ограничений – с 1:30 до 5:30.
Также сообщается об изменении в движении на улице Домостроительной с 10 сентября по 15 декабря круглосуточно. На этом участке дополнительно будут обустроены временные уширения.
Ранее стало известно об ограничении движения на улице Авиамоторной. Изменения связаны с сооружением пешеходного перехода.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.