Движение на двух улицах ограничат в Солнцеве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение на улицах Матросова и Домостроительной будет частично ограничено с 10 сентября из-за прокладки газопровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения в связи с прокладкой газопровода в Западном административном округе будут действовать на улице Матросова – от дома 3 до дома 1 с 10 сентября по 1 декабря круглосуточно на одной полосе с обустройством временных уширений", – говорится в сообщении.

Добавляется, что на этой же улице в районе дома 3 перекрытия будут действовать месяц, начиная с 10 сентября. Время ограничений – с 1:30 до 5:30.

Также сообщается об изменении в движении на улице Домостроительной с 10 сентября по 15 декабря круглосуточно. На этом участке дополнительно будут обустроены временные уширения.

Ранее стало известно об ограничении движения на улице Авиамоторной. Изменения связаны с сооружением пешеходного перехода.