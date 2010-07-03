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Москва 24

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05:28

Стало известно об изменении маршрута автобуса номер 950 на западе Москвы

транспорт общество

05:28

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Фото: Москва 24

Маршрут автобуса номер 950 на западе Москвы будет изменен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"С 7 сентября по будням автобусы номер 950 будут ходить от платформы "Кокошкино" до "Тропарево", – рассказали в пресс-службе.

Обновленный маршрут будет выглядеть следующим образом:

  • платформа "Кокошкино"
  • станция "Толстопальцево"
  • Марушкино
  • Постниково
  • Боровское шоссе
  • метро "Рассказовка"
  • метро "Новопеределкино"
  • метро "Боровское шоссе"
  • метро "Говорово"
  • Озерная улица
  • метро "Озерная"
  • Никулинская улица
  • улица Покрышкина
  • метро "Юго-Западная"
  • проспект Вернадского
  • Тропаревская улица
  • улица Академика Анохина
  • Тропарево

В компании добавили, что по будням организуются короткие рейсы номер 950к по действующему сейчас маршруту – от платформы "Кокошкино" до станции "Солнечная". По выходным дням автобусы будут ездить на коротком участке между этими остановками.

Ранее стало известно о новом компенсационном автобусе из Звенигорода в Голицыно. Транспорт будет курсировать на маршруте до 8 сентября.

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транспорт общество

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