Стало известно об изменении маршрута автобуса номер 950 на западе Москвы

Маршрут автобуса номер 950 на западе Москвы будет изменен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"С 7 сентября по будням автобусы номер 950 будут ходить от платформы "Кокошкино" до "Тропарево", – рассказали в пресс-службе.
Обновленный маршрут будет выглядеть следующим образом:
платформа "Кокошкино"
станция "Толстопальцево"
Марушкино
Постниково
Боровское шоссе
метро "Рассказовка"
метро "Новопеределкино"
метро "Боровское шоссе"
метро "Говорово"
Озерная улица
метро "Озерная"
Никулинская улица
улица Покрышкина
метро "Юго-Западная"
проспект Вернадского
Тропаревская улица
улица Академика Анохина
Тропарево
В компании добавили, что по будням организуются короткие рейсы номер 950к по действующему сейчас маршруту – от платформы "Кокошкино" до станции "Солнечная". По выходным дням автобусы будут ездить на коротком участке между этими остановками.
Ранее стало известно о новом компенсационном автобусе из Звенигорода в Голицыно. Транспорт будет курсировать на маршруте до 8 сентября.
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