Стало известно об изменении маршрута автобуса номер 950 на западе Москвы

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Маршрут автобуса номер 950 на западе Москвы будет изменен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"С 7 сентября по будням автобусы номер 950 будут ходить от платформы "Кокошкино" до "Тропарево", – рассказали в пресс-службе.

Обновленный маршрут будет выглядеть следующим образом:

платформа "Кокошкино"

станция "Толстопальцево"

Марушкино

Постниково

Боровское шоссе

метро "Рассказовка"

метро "Новопеределкино"

метро "Боровское шоссе"

метро "Говорово"

Озерная улица

метро "Озерная"

Никулинская улица

улица Покрышкина

метро "Юго-Западная"

проспект Вернадского

Тропаревская улица

улица Академика Анохина

Тропарево

В компании добавили, что по будням организуются короткие рейсы номер 950к по действующему сейчас маршруту – от платформы "Кокошкино" до станции "Солнечная". По выходным дням автобусы будут ездить на коротком участке между этими остановками.

Ранее стало известно о новом компенсационном автобусе из Звенигорода в Голицыно. Транспорт будет курсировать на маршруте до 8 сентября.