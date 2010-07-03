Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусы в Казань будут отправляться из столицы с автовокзала "Центральный". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортной компании "55 параллель".

"С 13 сентября 2019 года рейс Москва – Казань с автостанции "Новогиреево" переводится на автовокзал "Центральный" на станции метро "Щелковская", – проинформировали в пресс-службе компании.

Отмечается, что все рейсы будут отправляться в 19:00. Стоимость билетов не уточняется.

В пресс-службе добавили, что перед поездкой следует уточнять актуальное расписание на сайте компании или по телефону горячей линии.

Ранее сообщалось о следовании автобусов по маршруту Москва – Казань, организованному компанией "Мосгортранс". Рейсы стартуют ежедневно в 20:00 с автостанции "Новогиреево".