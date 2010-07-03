Началась продажа билетов на автобусы Москва – Казань

Открыта продажа билетов на автобусные рейсы из Москвы в Казань. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"С 5 по 16 сентября 2019 года перевозчик ИП Кирьянов открывает продажу билетов на рейс по маршруту Москва – Казань отправлением с автостанции "Новогиреево", – говорится в сообщении.
Отмечается, что купить билет можно с 5 по 16 сентября 2019 года. Автобусы будут отправляться ежедневно в 20:00.
Пресс-служба компании дополнительно сообщает, что стоимость билетов для взрослых будет составлять 1,6 тысячи рублей, а для детей до 12 лет – половину от цены полного проездного документа. За возможность провоза багажа придется отдать еще 300 рублей.
Приобрести билеты на международные и междугородные автобусные рейсы можно в кассах автовокзалов и автостанций "Мосгортранса" или онлайн.
Ранее в компании "Мосгортранс" сообщили о старте продаж билетов на автобусы Москва – Кировск. Полная стоимость проезда составит 2 тысячи рублей.
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