Новая остановка появится на ночном маршруте Н6 в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На ночном маршруте автобуса Н6 с сегодняшнего дня введена новая остановка. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

"В ночь с 24 на 25 августа на маршруте автобуса Н6 при движении к улице Осташковская вводится остановка "Печорская улица", – сообщает пресс-служба компании.

Добавляется, что новая остановка находится на улице Енисейская между действующими автобусными станциями "Радужная улица" и "Метро "Бабушкинская".

Ранее в столице запустили два новых ночных автобусных маршрута. Речь идет об автобусах Н8 и Н9.