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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два новых ночных автобусных маршрута запустят в Москве в ночь на 5 августа. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет об автобусных маршрутах Н8 и Н9. Автобусы будут следовать от станции "Китай-город" в районы Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.
Автобусы маршрута Н8 будут курсировать от станции метро "Китай-город" до остановки "Остафьевская улица", останавливаясь у площади Яузские Ворота, станций метро "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Тульская", "Нагатинская", "Чертановская", "Улица Академика Янгеля", "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "Улица Скобелевская" и "Бульвар Адмирала Ушакова".
Автобусы, следующие по маршруту Н9 от станции метро "Китай-город" до остановки "6-й микрорайон Бибирева", будут совершать остановки у станций метро "Лубянка", "Сухаревская", "Проспект Мира", "ВДНХ", "Владыкино", "Отрадное", "Бибирево", "Алтуфьево".
При этом маршруты трамваев № 3 и автобусов № 15 с 5 августа перестанут курсировать по городу в круглосуточном режиме и перейдут на график с 05:30 до 00:30. На замену им выйдут новые маршруты Н8 И Н9.
Теперь все ночные маршруты будут следовать от станции метро "Китай-город", где расположен транспортно-пересадочный узел. В утреннее, дневное и вечернее время там собираются автобусы обычных маршрутов, а с 01:00 до 05:30 – автобусы Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н11.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на западе столицы с 3 по 5 августа ограничат из-за работ по реконструкции участка Филевской линии Московского метрополитена от станции "Киевская" до станции "Кунцевская".
Для приоритетного движения городского транспорта запретят остановку и стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской); набережной Тараса Шевченко; разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 на улице Новозаводской.
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