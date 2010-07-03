Более 120 тысяч поездок совершено на ночных автобусах до аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год на автобусах Н11, которые следуют от станции столичного метро "Китай-город" до аэропорта Внуково, москвичи и гости города совершили более 120 тысяч поездок. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, перед началом поездки автобус находится на остановке пять-десять минут, чтобы пассажиры успели сделать пересадку.

По словам гендиректора Мосгортранса Леонида Антонова, пассажиры пользуются автобусами на этом направлении около 350 раз за ночь.

"Чтобы путешественники успели на ночной рейс, мы запустили движение автобусов по маршруту Н11. Пассажиры и работники аэропорта Внуково могут добраться до воздушной гавани быстро и с комфортом. При этом они сэкономят свои средства, выбрав городской транспорт вместо такси", – приводятся в сообщении слова Антонова.

В начале августа текущего года в Москве появились два новых автобусных маршрута – Н8 и Н9. Автобусы следуют от станции "Китай-город" в районы Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.

Отмечалось, что все ночные маршруты будут следовать от станции метро "Китай-город", где расположен транспортно-пересадочный узел. В утреннее, дневное и вечернее время там собираются автобусы обычных маршрутов, а с 01:00 до 05:30 – автобусы Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н11.