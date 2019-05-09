Как изменилась работа общественного транспорта 9 мая

Рассказываем о главных изменениях, которые коснутся работы общественного транспорта в столице с 9-го по 12 мая.
Наземный транспорт
В центре Москвы в связи с проведением парада Победы наземный транспорт изменит привычное движение. Въезд ночных автобусов в центр ограничат 9 мая с 04:30. На один день конечная остановка перенесется со станции "Китай-город" в другую точку. Автобус "Н1" из аэропорта Шереметьево будет доезжать до площади Тверской Заставы (Белорусский вокзал), "Н2" – до метро "Библиотека имени Ленина", "Н3" и "Н6" – до метро "Лубянка", "Н4", "Н5" и "Н7" – до станции метро "Таганская", а "Н11" – от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".
Во время выдвижения колонн военной техники с 04:30 троллейбус № 35 поедет от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; троллейбус № 43 – от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора; № 54 и № 66 – от метро "Филевский парк" до метро "Краснопресненская"; № 61 – от станции МЦК Панфиловская до улицы Генерала Глаголева.
Магистральные маршруты временно будут укорочены: "М1" пойдет от больницы МПС до улицы Серегина, "М2" будут следовать от остановки "Фили" до метро "Библиотека имени Ленина"; "М3" – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до метро "Лубянка", а "М5" – от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская". Автобусы "М7", "М8", "М27" и № 156 будут следовать до метро "Таганская"; "М9" – от метро "Владыкино" до метро "Лубянка"; "М10" – от улицы Лобненская до метро "Маяковская".
Более подробно о движении наземного городского транспорта можно узнать здесь.
Метро и МЦК
9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход станции метро:
- "Площадь революции"
- "Охотный ряд"
- "Театральная"
- "Александровский сад"
- "Боровицкая"
- "Библиотека имени Ленина"
Во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях:
- "Лубянка" (в сторону улицы Никольская)
- "Тверская"
- "Маяковская"
- "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда)
- "Пушкинская"
- "Чеховская"
Всего один вестибюль станции "Парк Победы" (№ 6) будет открыт на вход, остальные пять будут работать только на выход.
И во время планирования маршрута имейте в виду, что традиционно много людей будет на станциях:
- "Охотный ряд"
- "Лубянка"
- "Воробьевы горы"
- "Университет"
- "Спортивная"
- "Парк культуры"
- "Театральная"
- "Тверская"
- "Площадь революции"
- "Арбатская"
- "Александровский сад"
- "Октябрьская"
- "Китай-город"
- "Кузнецкий Мост"
- "Пушкинская"
- "Чеховская"
- "Боровицкая"
С 9 по 12 мая поезда на МЦК будут ездить по режиму выходного дня. С 12:30 до 18:00 ожидание поезда составит до пяти минут, в остальное время – 10 минут. По 8 мая составы будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, в остальное время – 10 минут.
Все актуальное расписание всегда доступно на сайте ЦППК, в мобильном приложении, а также на ж/д станциях и остановочных пунктах.
Электрички
С 9 по 11 мая поезда Центральной пригородной пассажирской компании станут ходить по субботнему графику, а 12 мая – по графику воскресенья. Изменения коснутся всех направлений МЖД:
- Белорусского
- Горьковского
- Казанского
- Киевского
- Курского
- Павелецкого
- Рижского
- Савеловского
- Ярославского
Кроме того, запустят дополнительные электрички. На Киевском направлении еще один поезд № 7011/7012 Москва – Калуга-1 будет отправляться в 09:32 9 и 12 мая. В эти же дни начнет ходить дополнительная обратная электричка № 7013/7014 Калуга-1 – Москва (17:35). А 12 мая жители города и Подмосковья смогут воспользоваться дополнительным поездом № 7030 Тула-1 – Москва Курского направления (17:15).
9 мая на Киевском же направлении запустят поезд № 6687 Москва – Лесной Городок в 22:36 и электричку № 6497 Москва – Селятино в 22:13. Плюс в этот день почти 60 электропоездов дополнительно будут останавливаться на станции Москва–Сортировочная–Киевская: отсюда удобно добираться до Поклонной горы.
График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги также скорректируют: 9 и 10 мая все электрички, в том числе и “Ласточки”, на участке Москва – Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходных дней.