Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

9 мая, 00:03

Главная / Истории /

Как изменилась работа общественного транспорта 9 мая

Автобусы, метро и электрички: как изменилась работа транспорта
город транспорт 9 Мая

Рассказываем о главных изменениях, которые коснутся работы общественного транспорта в столице с 9-го по 12 мая.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наземный транспорт

В центре Москвы в связи с проведением парада Победы наземный транспорт изменит привычное движение. Въезд ночных автобусов в центр ограничат 9 мая с 04:30. На один день конечная остановка перенесется со станции "Китай-город" в другую точку. Автобус "Н1" из аэропорта Шереметьево будет доезжать до площади Тверской Заставы (Белорусский вокзал), "Н2" – до метро "Библиотека имени Ленина", "Н3" и "Н6" – до метро "Лубянка", "Н4", "Н5" и "Н7" – до станции метро "Таганская", а "Н11" – от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".

Во время выдвижения колонн военной техники с 04:30 троллейбус № 35 поедет от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; троллейбус № 43 – от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора; № 54 и № 66 – от метро "Филевский парк" до метро "Краснопресненская"; № 61 – от станции МЦК Панфиловская до улицы Генерала Глаголева.

Магистральные маршруты временно будут укорочены: "М1" пойдет от больницы МПС до улицы Серегина, "М2" будут следовать от остановки "Фили" до метро "Библиотека имени Ленина"; "М3" – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до метро "Лубянка", а "М5" – от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская". Автобусы "М7", "М8", "М27" и № 156 будут следовать до метро "Таганская"; "М9" – от метро "Владыкино" до метро "Лубянка"; "М10" – от улицы Лобненская до метро "Маяковская".

Более подробно о движении наземного городского транспорта можно узнать здесь.

Метро и МЦК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход станции метро:

  • "Площадь революции"
  • "Охотный ряд"
  • "Театральная"
  • "Александровский сад"
  • "Боровицкая"
  • "Библиотека имени Ленина"

Во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях:

  • "Лубянка" (в сторону улицы Никольская)
  • "Тверская"
  • "Маяковская"
  • "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда)
  • "Пушкинская"
  • "Чеховская"

Всего один вестибюль станции "Парк Победы" (№ 6) будет открыт на вход, остальные пять будут работать только на выход.

И во время планирования маршрута имейте в виду, что традиционно много людей будет на станциях:

  • "Охотный ряд"
  • "Лубянка"
  • "Воробьевы горы"
  • "Университет"
  • "Спортивная"
  • "Парк культуры"
  • "Театральная"
  • "Тверская"
  • "Площадь революции"
  • "Арбатская"
  • "Александровский сад"
  • "Октябрьская"
  • "Китай-город"
  • "Кузнецкий Мост"
  • "Пушкинская"
  • "Чеховская"
  • "Боровицкая"

С 9 по 12 мая поезда на МЦК будут ездить по режиму выходного дня. С 12:30 до 18:00 ожидание поезда составит до пяти минут, в остальное время – 10 минут. По 8 мая составы будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, в остальное время – 10 минут.

Все актуальное расписание всегда доступно на сайте ЦППК, в мобильном приложении, а также на ж/д станциях и остановочных пунктах.

Электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 9 по 11 мая поезда Центральной пригородной пассажирской компании станут ходить по субботнему графику, а 12 мая – по графику воскресенья. Изменения коснутся всех направлений МЖД:

  • Белорусского
  • Горьковского
  • Казанского
  • Киевского
  • Курского
  • Павелецкого
  • Рижского
  • Савеловского
  • Ярославского

Кроме того, запустят дополнительные электрички. На Киевском направлении еще один поезд № 7011/7012 Москва – Калуга-1 будет отправляться в 09:32 9 и 12 мая. В эти же дни начнет ходить дополнительная обратная электричка № 7013/7014 Калуга-1 – Москва (17:35). А 12 мая жители города и Подмосковья смогут воспользоваться дополнительным поездом № 7030 Тула-1 – Москва Курского направления (17:15).

9 мая на Киевском же направлении запустят поезд № 6687 Москва – Лесной Городок в 22:36 и электричку № 6497 Москва – Селятино в 22:13. Плюс в этот день почти 60 электропоездов дополнительно будут останавливаться на станции Москва–Сортировочная–Киевская: отсюда удобно добираться до Поклонной горы.

График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги также скорректируют: 9 и 10 мая все электрички, в том числе и “Ласточки”, на участке Москва – Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходных дней.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать