Как изменилась работа общественного транспорта 9 мая

Рассказываем о главных изменениях, которые коснутся работы общественного транспорта в столице с 9-го по 12 мая.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наземный транспорт

В центре Москвы в связи с проведением парада Победы наземный транспорт изменит привычное движение. Въезд ночных автобусов в центр ограничат 9 мая с 04:30. На один день конечная остановка перенесется со станции "Китай-город" в другую точку. Автобус "Н1" из аэропорта Шереметьево будет доезжать до площади Тверской Заставы (Белорусский вокзал), "Н2" – до метро "Библиотека имени Ленина", "Н3" и "Н6" – до метро "Лубянка", "Н4", "Н5" и "Н7" – до станции метро "Таганская", а "Н11" – от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".



Во время выдвижения колонн военной техники с 04:30 троллейбус № 35 поедет от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; троллейбус № 43 – от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора; № 54 и № 66 – от метро "Филевский парк" до метро "Краснопресненская"; № 61 – от станции МЦК Панфиловская до улицы Генерала Глаголева.

Магистральные маршруты временно будут укорочены: "М1" пойдет от больницы МПС до улицы Серегина, "М2" будут следовать от остановки "Фили" до метро "Библиотека имени Ленина"; "М3" – от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до метро "Лубянка", а "М5" – от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская". Автобусы "М7", "М8", "М27" и № 156 будут следовать до метро "Таганская"; "М9" – от метро "Владыкино" до метро "Лубянка"; "М10" – от улицы Лобненская до метро "Маяковская".

Более подробно о движении наземного городского транспорта можно узнать здесь.

Метро и МЦК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход станции метро:

"Площадь революции"

"Охотный ряд"

"Театральная"

"Александровский сад"

"Боровицкая"

"Библиотека имени Ленина"

выход пассажиров в город будет затруднен

"Лубянка" (в сторону улицы Никольская)

"Тверская"

"Маяковская"

"Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда)

"Пушкинская"

"Чеховская"

"Парк Победы"

Во время прохождения военной техники по улице Тверскаяна станциях:Всего один вестибюль станции(№ 6) будет открыт на вход, остальные пять будут работать только на выход.

И во время планирования маршрута имейте в виду, что традиционно много людей будет на станциях:

"Охотный ряд"

"Лубянка"

"Воробьевы горы"

"Университет"

"Спортивная"

"Парк культуры"

"Театральная"

"Тверская"

"Площадь революции"

"Арбатская"

"Александровский сад"

"Октябрьская"

"Китай-город"

"Кузнецкий Мост"

"Пушкинская"

"Чеховская"

"Боровицкая"

поезда на МЦК

С 9 по 12 маябудут ездить по режиму выходного дня. С 12:30 до 18:00 ожидание поезда составит до пяти минут, в остальное время – 10 минут. По 8 мая составы будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, в остальное время – 10 минут.

Все актуальное расписание всегда доступно на сайте ЦППК, в мобильном приложении, а также на ж/д станциях и остановочных пунктах.

Электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 9 по 11 мая поезда Центральной пригородной пассажирской компании станут ходить по субботнему графику, а 12 мая – по графику воскресенья. Изменения коснутся всех направлений МЖД:

Белорусского

Горьковского

Казанского

Киевского

Курского

Павелецкого

Рижского

Савеловского

Ярославского

Кроме того, запустят дополнительные электрички. На Киевском направлении еще один поезд № 7011/7012 Москва – Калуга-1 будет отправляться в 09:32 9 и 12 мая. В эти же дни начнет ходить дополнительная обратная электричка № 7013/7014 Калуга-1 – Москва (17:35). А 12 мая жители города и Подмосковья смогут воспользоваться дополнительным поездом № 7030 Тула-1 – Москва Курского направления (17:15).

9 мая на Киевском же направлении запустят поезд № 6687 Москва – Лесной Городок в 22:36 и электричку № 6497 Москва – Селятино в 22:13. Плюс в этот день почти 60 электропоездов дополнительно будут останавливаться на станции Москва–Сортировочная–Киевская: отсюда удобно добираться до Поклонной горы.

График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги также скорректируют: 9 и 10 мая все электрички, в том числе и “Ласточки”, на участке Москва – Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходных дней.