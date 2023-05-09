Московским автомобилистам порекомендовали выезжать в город вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московским автомобилистам, которые находятся за городом и планируют вернуться вечером 9 мая, следует выезжать после 19:00. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Согласно информации, с 16:00 9 мая будет закрыт проезд для транспорта на Волгоградском проспекте и участке Московской кольцевой автомобильной дороги от Новорязанского до Минского шоссе.

9 мая в столице перекрыли улицы Серафимовича, Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Садовую-Триумфальную, 1-ю и 2-ю Брестские, Садовую-Каретную, Садовую-Спасскую, Садовую-Черногрязскую, Земляной Вал и Марксистскую.

Позже Дептранс сообщил, что движение в центре Москвы полностью восстановлено.

Ранее говорилось, что маршруты общественного транспорта в центре столицы изменились 9 мая. Так, маршруты 024, п46, 74 и с920 перестали курсировать в центре города.

Продолжил работу только на двух участках трамвай № 43, который следовал от остановки Сокольническая застава до Новоконной площади, а также от станции метро "Угрешская" до "Пролетарской".

Парковка в Москве 9 мая будет бесплатной