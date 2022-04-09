Более 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 31 рейс.

Корректировки произошли в воздушной гавани Внуково. Там задержали 9 рейсов. При этом 1 самолет там не взлетит вовсе.

В свою очередь, в аэропорту Домодедово известно об отмене 3 взлетов и задержке 4 рейсов. В Шереметьево отменили 4 рейса и 10 задержали.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" продолжает осуществлять свою операционную деятельность в соответствии с полетной программой, несмотря на санкции США. До этого министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России "Аэрофлота", Azur Air и Utair.