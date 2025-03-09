Временные ограничения введены на работу аэропортов Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Астрахань – с 01:05 мск, Казань – с 02:00 мск, Нижний Новгород – c 02:59 мск", – написал он.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В период их действий на запасной аэродром ушел один борт, совершавший рейс в Петербург.

Кроме того, ограничения вводились на работу авиагаваней Волгограда и Саратова. Спустя время они были сняты.