Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Петербурга

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и были сняты в 06:15 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург", – написал он.

Кореняко уточнил, что временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля. Данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее этой ночью ограничения были введены на работу аэропортов Волгограда и Саратова. Спустя некоторое время они были сняты.