Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, авиагавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 21:54 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – написал Кореняко.

Ранее ограничения были введены на работу столичного аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Позже ограничения были сняты. В период их действия на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево.

