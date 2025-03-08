08 марта, 05:31Транспорт
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Саратова сняты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Саратова и Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", – написал он.
Кореняко также сообщил, что ограничения были сняты и в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет.
Ранее этой ночью ограничения были введены на работу аэропортов Волгограда и Саратова. Кореняко уточнял, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.