Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Саратова сняты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Саратова и Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", – написал он.

Кореняко также сообщил, что ограничения были сняты и в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет.

Ранее этой ночью ограничения были введены на работу аэропортов Волгограда и Саратова. Кореняко уточнял, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.