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07 марта, 23:11

Транспорт

Ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/dushlik

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 МСК введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", – написал он.

Чуть ранее аналогичные ограничения были введены на работу аэропорта Волгограда. Кореняко уточнял, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

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