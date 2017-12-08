Детская железная дорога в ТиНАО может появиться в течение 5 лет

8 декабря, 14:40
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Детская железная дорога на территории ТиНАО может появиться в ближайшие пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
"Мы приняли решение построить на территории новой Москвы детскую железную дорогу", – сказал Жидкин, отметив, что проектирование дороги еще не проводилось, но уже известно, что она будет кольцевой, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что протяженность детской железной дороги в ТиНАО составит до 15 километров. По магистрали будут курсировать уменьшенные копии реальных пассажирских составов, а дети смогут не только прокатиться, но и узнать о профессии железнодорожника. С детьми будут проводить занятия, на которых расскажут об истории железных дорог, а также о тех профессиях, благодаря которым грузовые и пассажирские составы курсируют по территории страны.
Отмечалось, что все затраты на подготовку проекта и строительство возьмет на себя РЖД.
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